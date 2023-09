Calciomercato Lazio | Kamenovic in uscita: ipotesi Turchia per lui

CALCIOMERCATO LAZIO - Dimitrije Kamenović è uno dei calciatori fuori dal progetto Lazio e per cui si sta lavorando per trovare una sistemazione. Il serbo potrebbe dover aspettare anche dopo il gong delle 20 di oggi. Sì, perché se in Italia il mercato chiude i battenti, all'estero in molti paesi si può continuare ad acquistare complici delle sessioni più lunghe. In particolare per il difensore, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è forte l'ipotesi Turchia. In SuperLig il mercato chiude l'8 settembre per cui ci sarebbe tutto il tempo per continuare a trattare e arrivare a un accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.