UFFICIALE - Valon Behrami è un nuovo giocatore del Sion

Tre anni nella Lazio, un gol allo scadere di un derby tutto “testa e cuore”. Poi tante esperienze diverse, prima dell'ultimo ritorno in Serie A nel 2016/17. Valon Behrami era diventato il capitano dell'Udinese e, dopo il brutto infortunio subito nel finale di stagione, per lui si prospettava già un futuro in dirigenza. Invece, a sorpresa, ecco l'addio: il centrocampista svizzero ha firmato un contratto biennale con il Sion, a 34 anni per lui questo accordo rappresenterà il ritorno in patria dopo ben 16 stagioni.

