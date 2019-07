Calciomercato Lazio, retroscena su Gaich: lo voleva il Genoa, ma Andreazzoli...

Tra la Lazio e Adolfo Gaich c'è un discorso aperto, rimasto in sospeso. L'attaccante argentino è volato a Roma un paio di settimane fa e tramite il suo agente ha intavolato una trattativa con Igli Tare, ma tutto è rimasto alla fase preliminare: il San Lorenzo chiede troppo per lui (almeno 8 milioni più il 20% di futura rivendita), per questo la pista si è raffreddata. E, secondo Calciomercato.com, nella fase di stand-by tra la Lazio e Gaich avrebbe potuto inserirsi il Genoa. Preziosi stravede per l'attaccante e avrebbe voluto portarlo in Liguria, ma l'operazione è morta ancor prima di nascere: da quanto riportato, il neo tecnico dei rossoblu Aurelio Andreazzoli avrebbe chiesto al proprio presidente di virare piuttosto su Francesco Caputo, suo pupillo all'Empoli. Alla fine il Genoa ha chiuso per una via di mezzo tra la giovane età di Gaich e la conoscenza della Serie A di Caputo, acquistando per 18 milioni di euro dall'Inter la stellina Andrea Pinamonti.

