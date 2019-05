Udinese, per l'ex Lazio Behrami previsto un futuro da dirigente

Si è fratturato il perone lo scorso 2 aprile a San Siro contro il Milan, e da quel momento Valon Behrami è tornato a correre solo un paio di volte. L'ex centrocampista della Lazio sta continuando il percorso riabilitativo, ha voglia di tornare in campo e probabilmente prolungherà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Udinese. Però, vista l'età e i ripetuti infortuni, la società bianconera avrebbe già pronto per lui un futuro da dirigente: come riporta il Messaggero Veneto, lo svizzero una volta terminata la carriera continuerà la propria carriera in Friuli come dirigente. Secondo il quotidiano, l'obiettivo della famiglia Pozzo è rendere Behrami “il nuovo Tare”, emulando quello che Lotito è riuscito a fare con l'albanese. Prima calciatore, poi coordinatore dell'area tecnica e infine – dopo aver conseguito il patentino – direttore sportivo. Dunque per Behrami si prospetta un nuovo futuro, è ancora da chiarire se ciò avverrà fin dalla prossima stagione o negli anni a venire.

