Under 21 | Spagna-Messico finisce in parità: Gila in campo dal 1’

Si è conclusa con un pareggio l’amichevole tra Spagna e Messico, valevole come test preparatorio in vista dell’Europeo Under 21 che si disputerà a partire dal 21 giugno. A sbloccare il risultato, dopo dodici minuti dal calcio d’inizio, ci ha pensato la squadra ospite con Fidel Ambriz. Il vantaggio però è durato poco, al 18’ è arrivato il pareggio degli uomini di Denia con Aimar Oroz. Nel secondo tempo gli spagnoli hanno avuto altre occasioni che però non sono riusciti a concretizzare. In campo dal 1’ il biancoceleste Mario Gila.

