Vavro, l'Huesca annuncia: "Parleremo con la Lazio, ma solo se rimarremo in Primera"

Dopo le voci relative al futuro di Jordan Lukaku con l'Anversa, arrivano buone notizie anche per Denis Vavro. Il difensore di proprietà della Lazio si sta mettendo in mostra con l'Huesca. Tanto che il club starebbe pensando di chiedere ai biancocelesti di prolungare il prestito. L'ha detto José Antonio Martín 'Petón', ex calciatore e ora membro del consiglio d'amministratore della società. Intervenuto ai microfoni di Deportes COPE Huesca, ha spiegato che, nel caso in cui la squadra si salvasse e rimanesse in Primera División, la dirigenza spagnola parlerà con quella della Lazio: "Non bisogna deconcentrarsi e la prima cosa è mantenere la categoria. Vavro non è arrivato qui per casualità, è in un'ottima condizione".

