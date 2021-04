De Laurentiis sta con Guardiola: “Troppe gare uccidono i calciatori”

Aurelio De Laurentiis si schiera dalla parte di Pep Guardiola. Questa mattina, l'allenatore del Manchester City ha detto la sua in merito alle troppe partite che stanno affrontando i calciatori da un anno a questa parte: "Ora è davvero troppo. I calciatori sono esseri umani anche loro e non macchine. Uefa e Fifa li stanno ammazzando e questo è troppo. Dall’inizio della stagione non abbiamo avuto nemmeno una settimana di riposo". Il presidente del club partenopeo ha ringraziato l'allenatore spagnolo e supportato la sua tesi. Questo il suo tweet: "Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori". E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola".