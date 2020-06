Zoff: “Scudetto? Juve-Lazio sarà decisiva, biancocelesti più motivati"

La Serie A sta per ripartire e la lotta Scudetto tra Lazio e Juventus si preannuncia sempre più avvincente. I biancocelesti vengono da 21 risultati utili consecutivi e non vogliono interrompere questa striscia. Sarri invece deve riscattare una stagione fin qui deludente condita da due finali perse, l’ultima pochi giorni fa in Coppa Italia contro il Napoli. In un’intervista a SportWeek il doppio ex di turno Dino Zoff si è espresso in merito alla corsa per il titolo.

RIPARTENZA - "Non ci nascondiamo: non si può dimenticare cosa è successo e i drammi di questa pandemia. Ma tentare di ripartire si doveva, il calcio è anche industria. Sarà un torneo a sé stante. Forse anche diverso da quello cui abbiamo assistito sino a febbraio. Ci saranno più fattori preponderanti, da gestire in tempi soprattutto diversi. A vincere sarà la squadra più forte"

SCUDETTO - “Juve più forte? La classifica oggi dice questo, ma con la Lazio c’è solo un punto di differenza. Di sicuro i bianconeri hanno la rosa più completa e hanno espresso un buon calcio, ma la Lazio è lì. Sarà importante la gestione del campo, con tutte le partite ravvicinate. Non credo che Sarri sia svantaggiato rispetto a Inzaghi, bisognerà vedere come ognuno di loro saprà gestire le difficoltà che inevitabilmente incontreranno."

SCONTRO DIRETTO -“Se arrivassero allo scontro diretto ancora l’una alla portata dell’altra, quei novanta minuti diventerebbero decisivi. In quelle gare i biancocelesti hanno mostrato più motivazioni. E a quel punto, a parità di forze in campo, chi gioca meglio vince. Lo scontro diretto può valere sei punti. Però devi arrivarci a stretto contatto con la contendente, altrimenti non servirebbe. Ecco perché ogni partita può risultare decisiva.”

LE NUOVE REGOLE - "Cinque cambi significa poter cambiare completamente squadra. Ed è indubbio che ciò favorisca chi ha più possibilità. Certe situazioni si possono provare anche in allenamento. Questa cosa sinceramente mi piace poco. Meglio non dica cosa penso dell’algoritmo... Sui playoff non ho pregiudiziali, ma una cosa è inserirli a inizio stagione con regole chiare, un’altra decidere adesso."

