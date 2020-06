Pordenone, il pres. Lovisa: "Il mio club sarà in campo. Non parlo per il Venezia"

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com della partita in programma stasera contro il Venezia. Il club lagunare non si presenterà, come ufficializzato in un comunicato ieri, mentre Lovisa ha confermato la presenza dei suoi: "Noi siamo in ritiro e ci atteniamo alle regole, quindi domani andremo in campo: abbiamo scomodato Governo, Federazione e quant'altro, ripartire è necessario. Per altro noi giocheremo di nuovo venerdì prossimo, non è più possibile posticipare la gara. Siamo a Trieste e domani andremo al Rocco, se il Venezia non ci sarà risponderà delle sue azioni: non posso però parlare per gli avversari, parlo per il mio Pordenone. E ribadisco che domani andremo al campo".