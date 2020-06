Pippo Inzaghi: "Simone è un esempio per me. E sul finale di stagione..."

Il giorno della ripartenza è arrivato. Non solo la Serie A, ma anche la Serie B riaprirà i battenti quest'oggi con una staffilata di partite dalle 18 in poi. Una sorte, quella del campionato cadetto, che sembra già essere scritta per quanto riguarda la vetta della classifica: il Benevento infatti ha ben 20 punti di distacco sulla seconda. Ma mister Pippo Inzaghi predica calma: "Aspettiamo la certezza matematica prima di festeggiare". Poi sul percorso del fratello Simone: "Scherzando ogni tanto sommavamo le gare senza sconfitte di Lazio e Benevento, in tutto 40". Come riporta la rassegna di Radiosei, Pippo Inzaghi spende solo parole al miele per il fratello: "Simone è diventato un esempio per me: si è consacrato a livello internazionale. Il finale di stagione sarà avvincente. Non sarà facile giocare ogni 3 giorni, ma il fattore coppe potrebbe favorire la Lazio".