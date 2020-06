Lazio, Jony e il matrimonio rimandato per la pandemia: "Il prossimo anno sarà speciale"

"Questo matrimonio non s'ha da fare" scriveva Manzoni nei Promessi Sposi. E chissà se anche Jony non si sia un po' calato nei panni di Renzo con la sua Teresa in quelli di Lucia. L'esterno spagnolo e la sua bella compagna, che fanno coppia fissa da anni e hanno due bambini, avrebbero dovuto convolare a nozze oggi, il 20 giugno del 2020. L'emergenza sanitaria e la diffusione del coronavirus, però, ha bloccato tutto e i due hanno deciso di rimandare tutto al 2021. Una decisione inevitabile che permetterà ai due di godersi di più la festa sperando che la minaccia Covid-19 sia solo un brutto e dimenticato ricorso. Il numero 22 della Lazio, su cui Inzaghi punta molto per la ripresa del campionato, ha scritto un lungo messaggio Instagram alla sua amata. Il centrocampista spagnolo ha regalato un grande mazzo di rose rosse a Teresa e le ha scritto: "20 di giugno. Oggi saremmo dovuti essere su un altare a dirci il nostro 'Sì, lo voglio', festeggiando con i nostri amici e parenti il nostro giorno. Solo una pandemia poteva impedircelo ma, allo stesso tempo, far sì che il prossimo anno avremo ancora più voglia e quel giorno sarà ancora più speciale- Ti amo il 20 giugno e tutti i giorni dell'anno. Ti amo"

