Bundesliga, il campionato ricomincerà a porte chiuse: il comunicato

Ripartirà ancora a porte chiuse la Bundesliga la prossima stagione. Contrariamente a quanto la Lega tedesca sperava, il 18 settembre il campionato ricomincerà ma gli stadi saranno ancora chiusi al pubblico. La decisione, riporta ANSA, arriva direttamente dal ministro della sanità della Germania Jens Spahn: "Vedere migliaia di persone negli stadi non sarebbe in linea con l'attuale evoluzione, sarebbe un cattivo segnale", ha affermato il ministro riferendosi all'aumento di contagi nel Paese. La Dfl non ha potuto far altro che accettare la decisione: "Il coronavirus - si legge in una nota via Twitter della Bundesliga - "ha la massima priorità, e dunque rispettiamo la posizione del ministro della sanità federale e dei Laender"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Castroman: "La mentalità il punto di forza della Lazio di Inzaghi. Sul mio addio..."

Lazio, Altavilla (La7): “David Silva per il salto di qualità in Europa”