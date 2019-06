Madrid, rapina in casa Morata: la moglie era sola con i figli

Weekend di paura per la famiglia Morata. Una banda di ladri, infatti, ha fatto irruzione nell'appartamento dell'attaccante a Madrid: in casa erano presenti la moglie Alice e i due gemellini. L'attaccante, in quel momento, era impegnato con la Spagna nel match contro le Isole Faroe. I delinquenti erano armati ed hanno agito in fretta, portando via oggetti di valore e ricordi della coppia. Fortunatamente, non si è verificato alcun caso di violenza. La punta dell'Atletico Madrid è stata informata tempestivamente al termine della partita. La polizia è arrivata sul posto, ma della banda non c'era già più alcuna traccia. Ovviamente, è stata aperta un'inchiesta a riguardo.

