Milan, sprofondo rosso (nero): il bilancio al 30 giugno 2019

È stato pubblicato il bilancio del Milan al 30 giugno 2019 e i numeri sono allarmanti. Il disavanzo è di 148 milioni nel 2019, contro i 90 previsti, mentre il consolidato è di meno 146 milioni. Una cifra peggiore di 20 milioni rispetto a quella già negativa della gestione della proprietà cinese. La cifra più preoccupante riguarda il costo del personale, salito di 35 milioni.

RISCHIO - Prevedibili i problemi dal punto di vista commerciale. Il Milan non ha più l'appeal di una volta, quindi poche plusvalenze, pochi soldi dal merchandising e dagli sponsor. Senza i soldi delle competizioni europee la situazione non può che peggiorare. Il rischio è di impiegare tempi biblici per raggiungere dei conti se non stabili, meno in rosso di quelli attuali.

