DIRETTA - Lazio - Verona 2-1: dentro Castrovilli e Tchaouna

Stadio Olimpico, Roma

Sabato 16 settembre, ore 20.45

Quarta giornata Serie A 2024/25

Lazio-Hellas Verona 2-1 (5' Dia, 7' Tengstedt, 20' Castellanos)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella (81' Vecino); Isaksen (65' Tchaouna), Dia, Zaccagni; Castellanos (65' Castrovilli). A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic (66' Faraon); Harroui (66' Alidou), Kastanos; Tengstedt. A disp.: Berardi, Perilli, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

Ammoniti: 27' Rovella (L), 30' Tchatchoua (V), 44' Gila (L)

SECONDO TEMPO

81' Esce Rovella, dentro Vecino.

80' Tchatchoua prova la conclusione in porta, ma colpisce Lazzari al costato. Il numero 29 rimane a terra dolorante per qualche secondo, richiedendo l'intervento da parte dello staff medico.

74' Ci prova ancora Tchaouna: la conclusione dalla distanza viene messa in out da Montipò. Calcio d'angolo in favore della Lazio, di cui s'incarica lo stesso ex Salernitana. Dia non c'arriva per poco.

70' Tavares 'cavalca' sulla fascia, poi arriva l'anticipo della difesa. Calcio d'angolo in favore della Lazio.

68' Ci prova anche il neo-entrato Tchaouna: il gol del 3-1 gli manca per un soffio.

67' Esce Harroui, entra Alidou; dentro Lazovic, dentro Faraoni.

65' Pronto un doppio cambio in casa Lazio: fuori Castellanos, entra Castrovilli; fuori Isaksen per Tchaouna.

62' Occasionissima per la Lazio di siglare il terzo gol: Zaccagni crossa per Dia che si gira in area di rigore e calcia in porta. Montipò si fa trovare pronto per la parata. Sulla ribattuta ci prova anche Tavares, ma anche in questo caso viene murato.

57' Interviene Tavares in anticipo su Tchatchoua, mettendo provvidenzialmente la palla in angolo.

53' Primo cambio per il Verona: esce Kastanos, entra Mosquera.

50' Isaksen vicino all'euro-gol: il suo tiro a giro si perde di poco sopra la porta difesa da Montipò.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Verona.

PRIMO TEMPO

45'+1 Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Verona.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

44' Cartellino giallo per Mario Gila.

39' Bravo Lazzari a mettere al centro dell'area una palla interessantissima per Castellanos, che calcia al volo. Montipò s'allunga e la devia. L'arbitro vede un fallo precedente del Taty su Tchatchoua, e non concede l'angolo.

37' Gila va in difficoltà in un'azione pericolosa da parte del Verona. Ma alla fine Provedel si rivela provvidenziale sulla conclusione di Kastanos.

35' Tavares mette una buona palla al centro dell'area, poi c'è lo scontro tra il portiere e Dia. Per l'arbitro è fallo in attacco da parte dell'ex Salernitana.

34' Va Isaksen, che serve Castellanos: ma è l'argentino a colpire per ultimo la palla. La rimessa in gioco è affidata al portiere dell'Hellas.

33' Tavares tenta la conclusione in porta, poco preciso Montipò che la prende una volta fuori dal campo. Sarà angolo per la Lazio.

30' Brutto intervento ai danni di Zaccagni ancora da parte di Tchatchoua: questa volta l'arbitro lo punisce con l'ammonizione.

28' Zaccagni va a terra in area di rigore dopo l'intervento da parte di Tchatchoua, l'arbitro non concede il penalty e fa proseguire l'azione.

27' Il primo cartellino giallo della partita lo rimedia Rovella, autore del fallo su Lazovic.

25' Tavares mette una bellissima palla in area, non riesce a colpirla al volo Dia!

20' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!! Da calcio d'angolo arriva il vantaggio della Lazio: batte Zaccagni, Castellanos la mette dentro!

19' Castellanos, di rabona, mette una buona palla al centro dell'area: la difesa del Verona devia in angolo.

18' Calcio d'angolo per il Verona, di cui si occupa Lazovic: la palla è molto insidiosa, Provedel allunga ancora in corner. Il secondo è molto meno 'pericoloso'

17' Va il numero 10 della Lazio: batte corto e la palla si allontana dall'area. Quando l'azione sembra ormai conclusa, Lazzari conquista un altro angolo.

16' Ci prova Rovella con una bella conclusione dalla lunghissima distanza. Montipò interviene deviando in angolo. Sarà corner per la Lazio, Zaccagni pronto alla battuta.

13' Ci prova Isaksen, poi Coppola anticipa Dia ma la palla sbatte addosso all'arbitro. Sarà rimessa dal fondo di cui si occuperà Montipò.

12' Tavares prova per due volte la conclusione in porta, viene murato e da lì parte il contropiede del Verona. Bravo Gila in questo caso ad anticipare e mettere la palla in out.

7' Arriva subito la rete del pareggio del Verona, che porta la firma di Tengstedt. Clamorosa disattenzione da parte della difesa della Lazio, che lascia tutto lo spazio all'attaccante per poter bucare Provedel.

5' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!! Lazio in vantaggio con Dia! Perfetto il passaggio in profondità di Zaccagni, l'ex attaccante della Salernitana si libera della marcatura e calcia alle spalle di Montipò.

4' Lazzari in verticale per Isaksen, ma la difesa del Verona è brava ad arginare il pericolo.

2' Lazio subito in attacco: Tavares mette una buona palla in area, ma nessuno riesce a concludere in porta. Sulla ribattuta, Castellanos tenta il tiro dalla distanza, ma viene murato dalla difesa gialloblù.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Verona.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Verona. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2024/25.

