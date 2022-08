FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri gestisce, tre big fanno differenziato

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Seduta col gruppo diviso a metà come scontato alla ripresa: da una parte chi ha affrontato il Torino dall’inizio, dall’altra chi è rimasto a riposo o entrato a gara in corso. Sarri ha gestito la rosa dopo la domenica concessa: Romagnoli, Immobile e Zaccagni si sono staccati subito per un lavoro differenziato, non hanno effettuato lo scarico insieme agli altri compagni titolari sabato pomeriggio. La partitella conclusiva ha visto protagonisti tutti gli altri, fatta eccezione per Cataldi, aggiunto ai compagni tra i “celesti” nelle sfide a campo ridotto. Per Pedro seduta atletica a parte: sta recuperando la condizione dopo lo stop per l’infortunio alla caviglia, è tornato coi convocati contro il Toro giocando gli ultimi 20 minuti della sfida. Per venerdì spera di ritrovare una maglia da titolare a discapito di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. Il rebus maggiore resta quello a centrocampo con Luis Alberto, Basic e Vecino in corsa per la stessa maglia. Al momento sono tutti a disposizione del tecnico biancoceleste, compreso Maximiano, di ritorno dal turno di squalifica scontato per il rosso rimediato contro il Bologna.