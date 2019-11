FORMELLO - Lazio, rassicurazioni da Immobile: è già in campo

FORMELLO - Allenamento di scarico alle spalle. Insieme al timore di uno stop di Immobile, il bomber centenario: Ciro alle 15.30 entra in campo coi compagni per il riscaldamento che comprende l’intero gruppo, i titolari di Milano e coloro rimasti a riposo. La seduta, dopo la fase iniziale, coinvolge soltanto i non utilizzati a San Siro per le esercitazioni tecniche con il pallone. Tra questi, non si vedono Lukaku (non inserito nella lista per l’Europa League) e Caicedo, ieri in campo per 20 minuti prima dell’infortunio alla spalla. Evitata la lussazione, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. È comunque in forte dubbio per il Celtic (giovedì alle 18.55).

TURNOVER. Le prove tattiche a Formello scatteranno a partire da domani. Correa, viste lo stato di forma dei compagni, sembra aver il posto in attacco assicurato. A centrocampo probabile terzetto centrale con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Parolo. Cataldi è squalificato, Leiva potrebbe essere risparmiato in vista del Lecce. A destra verrà confermato Lazzari. Marusic ha riportato un problema che dovrebbe essere di natura muscolare. Il giocatore si sottoporrà a degli accertamenti in Paideia nelle prossime ore. A sinistra Lulic in vantaggio su Jony. Dietro sperano Luiz Felipe, Vavro e Patric. Radu viene da tre partite di fila e oggi pomeriggio non era in campo con il resto della rosa. Ha bisogno di rifiatare.

MILAN - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

MILAN - LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI NEL POST-PARTITA

TORNA ALLA HOMEPAGE