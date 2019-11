Milan - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto un faro, Ciro nella storia

Dal 3 settembre 1989 al 3 novembre 2019, 11.018 giorni: tanto è il tempo durante il quale è mancata la vittoria della Lazio a San Siro contro il Milan in campionato. La banda di Inzaghi è riuscita in un'impresa d'altri tempi, ha sfatato un tabù lungo trent'anni con una prestazione matura. In difesa l'unica vera sbavatura è l'autogol di Bastos, anche abbastanza fortunoso, su cui Strakosha poco avrebbe potuto. Luis Alberto ritorna vero faro del centrocampo, senza dubbio il migliore sul rettangolo verde nella serata di ieri: suo l'assist per il gol decisivo di Correa, bravissimo a non mollare per tutta la partita e ad infliggere il colpo del ko nel finale. Bene Lazzari, che oltre ad un assist con il contagiri mette anche tanta sostanza, mentre Immobile è semplicemente di un altro pianeta e adesso siede al tavolo dei marcatori storici della Lazio. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7, Bastos 5, Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6 (60' Parolo 7), Leiva 7, Luis Alberto 8, Lulic 7, Correa 7,5, Immobile 7,5 (60' Caicedo 6,5) (82' Cataldi 6), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6,5, Bastos 5,5, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 5,5 (60' Parolo 6), Leiva 6, Luis Alberto 7,5, Lulic 6, Correa 7,5, Immobile 7 (60' Caicedo 5,5) (82' Cataldi 6), Inzaghi 7.

IL TEMPO - Strakosha 6,5, Bastos 6, Acerbi 6,5, Radu 7, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 5,5 (60' Parolo 6,5), Leiva 7, Luis Alberto 8, Lulic 7, Correa 7, Immobile 8 (60' Caicedo 6) (82' Cataldi sv), Inzaghi 8.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Bastos 5,5, Acerbi 6,5, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 5,5 (60' Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 8, Lulic 6, Correa 6,5, Immobile 7,5 (60' Caicedo 6) (82' Cataldi 6), Inzaghi 7.

