Italia, Immobile realizza una doppietta nell'amichevole con il Bologna Primavera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Test amichevole per l'Italia di Roberto Mancini che vince 17-0 contro il Bologna Primavera, squadra vincitrice del trofeo di Viareggio. Tre tempi da quaranta minuti ciascuno per testare i calciatori convocati. Acerbi gioca l'intero terzo tempo, Immobile si alterna con i compagni per tutte e tre le frazioni di gioco (realizzando anche una doppietta). Oltre al centravanti della Lazio, hanno messo a segno una doppietta anche El Shaarawy, Pellegrini ed Emerson Palmieri. Gli altri gol portano la firma di Belotti, Verratti, Quagliarella, Sensi, Insigne, Chiesa, Grifo e un autogol. Ecco gli schieramenti dei tre tempi: ITALIA 1 (4-3-3)

Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Pavoletti (Immobile), Insigne. ITALIA 2 (4-3-3)

Cragno; De Sciglio, Mancini, Romagnoli, Emerson; Pellegrini, Sensi, Barella; Bernardeschi (El Shaarawy), Belotti (Immobile), Insigne (Grifo) ITALIA 3 (4-2-3-1)

Gollini; Izzo, Mancini, Acerbi, Emerson; Cristante, Sensi; Grifo, Zaniolo, El Shaarawy; Immobile (Quagliarella)