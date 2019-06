Italia Under 20, termina in semifinale il percorso nel Mondiale di categoria

Termina qui il percorso Mondiale dell'Italia Under 20, gli azzurrini si arrendono in semifinale contro i pari età dell'Ucraina. Decisiva la rete di Sergiy Buletsa al 65', su indecisione azzurra. Finale pirotecnico: espulso Popov, Kashchuk colpisce una traversa e il Var annulla il pareggio a Gianluca Scamacca al 92'. Sfortunati gli azzurrini, che venerdì sera giocheranno la finale per il terzo posto contro la perdente tra Ecuador e Corea del Sud.