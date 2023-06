Calciomercato| Maximiano e Audero tra Lazio e Nottingham: cosa sta succedendo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Destini incrociati per Luis Maximiano ed Emil Audero che sono protagonisti del calciomercato da gennaio scorso. Il portoghese e l'italo-indonesiano sono finiti nel mirino del Nottingham Forrest che a gennaio ha provato in ogni modo a portarli in Premier League. Lazio e Sampdoria, dopo una lunga valutazione, hanno resistito nonostante le importanti offerte dei Tricky Trees e il club ha preso Keylor Navas in prestito dal PSG. Il portiere costaricano ora è tornato in Francia ed è probabile una sua permanenza tra i transalpini visto anche l'incidente capitato a Sergio Rico. Il Nottingham potrebbe così tornare sui suoi due vecchi pallini che sono entrambi in uscita. Come sottolinea l'edizione di La Repubblica Genova, Audero viene accostato con insistenza alla Lazio. Qualcuno parla già di portiere bloccato su precisa richiesta di Sarri, ma prima Maximiano deve lasciare Formello. Possibile un ritorno di fiamma dalla Premier per il portoghese ma attenzione perché qualche club inglese potrebbe entrare in scena anche per Audero. Da Genova dicono che sia troppo presto visto che i blucerchiati devono anche sistemare la situazione societaria dopo il passaggio di consegne tra Ferrero e Radrizzani. Per Maximiano non vanno sottovalutate le piste che portano in Spagna e Portogallo visto che l'ex Granada potrebbe avere tante richieste.