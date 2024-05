Calciomercato Lazio | Nesta promuove Pohjanpalo: "È fortissimo"

WEBTV LAZIO DEL '74, PRESENTATE MEDAGLIA E FRANCOBOLLO: IL DISCORSO DI LOTITO - FOTO&VIDEO Prima del fischio d'inizio di Lazio - Empoli, presso la sala stampa dell'Olimpico sono stati presentati il francobollo e la medaglia in argento vivo in onore dello scudetto del '74. Il tutto è stato organizzato dalla Lazio con il supporto dell'Istituto... Prima del fischio d'inizio di Lazio - Empoli, presso la sala stampa dell'Olimpico sono stati presentati il francobollo e la medaglia in argento vivo in onore dello scudetto del '74. Il tutto è stato organizzato dalla Lazio con il supporto dell'Istituto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "NEL MIRINO UN ATTACCANTE CROATO" CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sulle tracce di Marin Ljubicic, attaccante classe 2002 di proprietà del LASK, terza forza del campionato austriaco. A riportare la voce di mercato è il giornalista tedesco di FussbalTransfers Dominik Schneider che... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sulle tracce di Marin Ljubicic, attaccante classe 2002 di proprietà del LASK, terza forza del campionato austriaco. A riportare la voce di mercato è il giornalista tedesco di FussbalTransfers Dominik Schneider che...