Lazio, Giordano: "Niente rivoluzione sul mercato, ma quello che serve è..."

Tre domande a Bruno Giordano. La Gazzetta dello Sport ha interpellato l'ex attaccante della Lazio sulla stagione dei biancocelesti e sul finale di campionato, tra Europa League e il sogno Champions. Secondo lui bisognerà vincere contro l'Inter per aumentare le possibilità di tornare nella massima competizione europea: "Direi che la Lazio ha ancora il 10-15% di chance di andare in Champions".

Ma il prossimo anno, sul mercato, invece, sarà rivoluzione? "No", dice Giordano. "Servono acquisti mirati per il sistema di gioco di Tudor, però in rosa ci sono buoni elementi". Quello che serve secondo lui è mettere i giocatori nel contesto giusto per esaltare le loro qualità e ripartire da chi sposta mentalmente il progetto. Ci sono comunque degli acquisti essenziali da fare: "Serve qualcuno sulla fascia sinistra, c'è bisogno di due difensori in più e una punta", spiega l'ex attaccante. Per lui infatti sarà una stagione dispendiosa per la Lazio con le coppe europee e con il gioco del tecnico croato.