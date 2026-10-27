Capello: “Lazio, nulla di casuale. Gattuso straordinario e ha un grande merito”

27.10.2026 12:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Capello: “Lazio, nulla di casuale. Gattuso straordinario e ha un grande merito”
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Fabio Capello sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico analizza la Serie A e inevitabilmente si sofferma anche sulla Lazio. Di seguito il suo pensiero sul lavoro fatto finora da Gattuso.

Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario, inutile giraci attorno. E badate bene, non c'è nulla di casuale nei 7 successi della Lazio in 8 giornate. Anzi, gioca un calcio che mi piace, senza troppi ghirigori inutili, andando sempre in verticale e non perdendosi in tocchi che rendono la manovra farraginosa“.

Il suo più grande merito è essere riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori in così poco tempo e in una situazione ambientale che tutti conosciamo, con lo strappo tra la società e i tifosi. Eppure... Avete visto come sta giocando Nuno Tavares? Ecco, Gattuso è riuscito nell'impresa di recuperare tanti elementi della rosa che sembravano persi per la causa biancoceleste”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.