Sassuolo-Lazio, prove di sorpasso: Leite insidia Provstgaard

RASSEGNA STAMPA - Diogo Leite vuole conquistare la Lazio dopo un arrivo in ritardo rispetto ai piani iniziali. Il difensore portoghese, classe 1999, era destinato a raccogliere l'eredità di Romagnoli e avrebbe potuto raggiungere Roma già a gennaio, in caso di partenza del numero 13. Il suo approdo in biancoceleste è arrivato invece a settembre, a campionato già iniziato.

Dopo i primi minuti contro il Milan, Leite è entrato contro Monza e Parma, offrendo segnali incoraggianti soprattutto nell'ultima uscita. Tra anticipi efficaci e una buona capacità di impostare in verticale, il portoghese ha convinto Gattuso e, scrive il Messaggero, potrebbe partire titolare contro il Sassuolo, rappresentando l'unica novità di formazione.

Al suo fianco dovrebbe esserci Sutalo, con Provstgaard destinato a riposare dopo le ultime fatiche. Curiosamente, nonostante i quattro anni trascorsi in Bundesliga in coppia con Doekhi, Leite ha finora giocato soltanto accanto agli altri due centrali, sempre all'Olimpico e mai dal primo minuto.