Immobile e Luis Alberto, da idoli a bersagli: ora il riscatto sul campo

RASSEGNA STAMPA - Dopo il caos di questi giorni, scatenato dalle dimissioni di Sarri, la Lazio è chiamata a ripartire per cercare di riportare un po’ di ordine e la gara col Frosinone ne è l’occasione. I fari saranno puntati sull’intera squadra, in particolar modo su Immobile e Luis Alberto. I due big sono stati aspramente criticati in settimana sia per le prestazioni sia per non aver appoggiato Sarri fino alla fine, le loro mosse social non hanno convinto i tifosi che li hanno accusati. Entrambi hanno provato a smorzare gli animi con le parole, ma con scarsi risultati e ora l’unico modo per farlo e lasciare che le dimostrazioni arrivino sul campo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lo spagnolo e il capitano, a prescindere dalla nuova gestione e dalle gerarchie che potrebbero essere sovvertite, restano i leader del gruppo e gli unici in grado di dare uno scossone al finale di stagione. Dovranno lasciarsi alle spalle le tensioni e le pressioni accumulate soprattutto negli ultimi giorni e trascinare i compagni fuori dal tunnel. Per l’attaccante, il primo passo per uscire dal buio, è tornare a segnare. Fermo a 10 gol tra Serie A e Champions League. Il centrocampista, dopo mesi di digiuno, è salito a 4 con la trasferta a Firenze. Serve più fantasia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE