Lazio, Il Messaggero: "Scelto l'erede di Roberto Rao?"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per migliorare la propria struttura. Non solo i lavori di ampliamento al centro sportivo di Formello, ma anche nuove figure da aggiungere nel proprio organigramma. L'edizione odierna de Il Messaggero spiega che Lotito è al lavoto per rafforzare la comunicazione al più presto: ieri nel centro sportivo c'era l'ex Rai Carlo Paris, da mesi corteggiato come responsabile per il dopo Rao. E c'è una nuova figura pure nella talent room in cerca di talenti o occasioni per il prossimo mercato. I nomi emersi sono quelli di Ioannids e Sissoko.