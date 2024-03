Lazio, la difesa cambia ma Gila resta: le scelte di Tudor per il terzetto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si è preso la maglia da titolare nel momento del bisogno, dopo mesi anonimi: non l'ha più lasciata. E le intenzioni sono le stesse con l'avvento di Tudor, che da mercoledì pomeriggio ha cominciato a lavorare con la squadra a Formello. Lo spagnolo - riporta Corriere dello Sport - si è mosso come braccetto di destra nella difesa a tre, poi s'è scambiato il posto con Casale, inizialmente schierato alla sinistra di Romagnoli, perno centrale per l'intera sgambata anche ieri.

In Serie A, dalla gara dell'Arechi in poi, ha saltato solo Fiorentina-Lazio causa squalifica e l'ultima allo Stirpe per un leggero affaticamento. In stagione sono state 21 le presenze complessive, il conto è salito a 33 gare dal suo arrivo a Roma nell'estate del 2022. Meno di un mese fa, in patria aveva parlato delle difficoltà incontrate nell'approccio al campionato italiano: "L'inizio è stato difficile, avevo sempre giocato al Castilla, anche se poi ero riuscito a esordire in prima squadra con il Real Madrid. Non è facile arrivare e non avere minuti a disposizione, però sono rimasto e ho lavorato tanto".



Il cambio è avvenuto anche a livello mentale: "Ho guadagnato la stima dello staff e mi sono fatto trovare pronto. Sono focalizzato sugli obiettivi da raggiungere con la Lazio, sono sicuro che otterrò tante cose belle in biancoceleste". L'eventuale passaggio a tre potrebbe agevolarlo nonostante l'esperienza comune di Tudor e Casale a Verona. Il nuovo modulo libererebbe una maglia in più per i centrali: Gila cerca conferme.

