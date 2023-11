Lazio, quante ammonizioni in Champions: e in due sono a rischio squalifica

RASSEGNA STAMPA - Il Feyenoord si avvicina. Sarri ha ancora due giorni a disposizione per ultimare le scelte di formazione e decidere chi confermare della trasferta di Bologna e chi, invece, mandare in panchina a rifiatare anche in vista del derby di domenica. Ci sarà da riflettere sulle condizioni di Marusic, uscito dal Dall'Ara con un brutto taglio vicino al tendine, e alle prese con un fastidioso gonfiore nella zona interessata. Ma tra le tante valutazioni del tecnico alcune andranno fatte anche in virtù delle possibili squalifiche in cui possono incombere i giocatori biancocelesti.

QUANTI GIALLI! - La Lazio, infatti, è la squadra che in Champions League ha ricevuto più cartellini gialli. In soli tre incontri sono quattordici le ammonizioni incassate, delle quali dodici in campo e altre due ricevute da Sarri e a Sepe direttamente dalla panchina. Tra i più colpiti dagli interventi arbitrali ci sono invece Castellanos e Vecino (2). Entrambi, dopo la partita dell'andata a Rotterdam, sono entrati in diffida e se dovessero essere sanzionati un'altra volta, scatterebbe in automatico la squalifica in vista della partita casalinga contro il Celtic.

GLI AMMONITI DELLA LAZIO - Solo la Stella Rossa in questo avvio tiene il passo della Lazio. I serbi, infatti, si piazzano al secondo posto con dodici cartellini gialli, seguiti a quota dieci da Milan, Lens e Atlético Madrid. Il primato, dunque, è tutto biancoceleste che tiene alta la sua media di più di 3 ammonizioni a partita e vanta ben dodici elementi colpiti dall'ira funesta dei direttori di gara. Nel dettaglio: Immobile, Zaccagni, Guendouzi, Vecino, Castellanos, Sepe, Rovella, Romagnoli, Patric, Casale, Zaccagni e, ovviamente, Sarri.