Milan - Lazio, occasione per Provstgaard a San Siro? Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Nel posticipo della domenica la Lazio affronterà il Milan a San Siro, ma arriverà nella Scala del calcio senza diversi pezzi pregiati. Su tutti l'assenza di Castellanos è quella che si sente di più, ma attenzione anche alla difesa. Nell'allenamento di ieri 28 febbraio non si sono visti né Romagnoli né Gigot, su cui però non ci dovrebbe essere alcun allarme essendosi allenati a parte a scopo precauzionale. Per Romagnoli il test decisivo è fissato nelle prossime ore, ma se non dovesse superarlo Baroni deve pensare ad un'alternativa.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, considerando che neanche Gigot ieri si è allenato e il rientro di Patric, ma senza i 90 minuti nelle gambe, potrebbe arrivare anche a gara in corso l'occasione per Provstgaard. Il danese è stato acquistato in inverno e non ha ancora avuto modo di calcare un terreno di gioco italiano e chissà che non possa avvenire proprio contro il Milan: sarebbe un debutto a dir poco da brividi.

Pubblicato l'01/03