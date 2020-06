Campionato Primavera, ore decisive per lo stop: novità già in giornata

Sono ore decisive quelle di oggi per conoscere il futuro del Campionato Primavera, che attende ancora un verdetto ufficiale. Il Consiglio di Lega andato in scena ieri, continuerà nella giornata odierna per trattare ulteriori temi, fra i quali figura anche quello relativo alla Primavera 1 e Primavera 2. La decisione della cristallizzazione delle classifiche dovrebbe essere scontata e rappresenta una formalità. Lo scudetto non dovrebbe essere assegnato. Da chiarire però il discorso relativo a retrocessioni e promozioni. Milan e Ascoli hanno dominato i rispettivi gironi di Primavera 2 e si attendono una promozione. In caso di blocco delle retrocessioni si potrebbe passare a un torneo da 16 a 18 squadre.