Lazio, altro derby e altro pari: l'Under 14 fa 1-1 contro la Roma

12esima giornata del Gruppo 2. Tempo di derby per la Lazio Under 14 di Simone Gonini. I biancocelesti al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria passano in vantaggio dopo soli due minuti grazie al gol di Serra. Il pareggio dei giallorossi arriva però dopo soltanto 4 minuti, siglato da Nardozi. Dopo un inizio scoppiettante, nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere, almeno sotto il profilo dei gol. La gara termina quindi in pareggio, con lo stesso risultato delle grandi.

