Lazio, ma quando torna la Primavera? La prossima sfida dei biancocelesti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera, dopo un avvio di campionato tutt'altro che soddisfacente, ha ripreso in mano la stagione arrivando a sei vittorie consecutive e stabilendosi al secondo posto della classifica a -1 dal Pisa capolista. I ragazzi di Sanderra torneranno in campo il 14 gennaio in casa del Cosenza e proveranno a replicare le ottime prestazioni delle ultime giornate cercando di aggrapparsi alla vetta. La Lega di Serie B non ha per ora pubblicato alcun comunicato in cui si precisa l'ora e il luogo dell'incontro.

Intanto il giudice sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari relative alla 13esima giornata: unico guaio da sottolineare per la Lazio è l'entrata in diffida di Leonardo Di Tommaso arrivato alla sua quarta ammonizione.