Lazio, oggi la Primavera in campo: come seguire la sfida

Nuovo turno infrasettimanale per la Lazio Primavera che oggi scende in campo al Mirko Fersini di Formello per la 26esima giornata di campionato. Nella Capitale arriva il Cesena, 16esimo in classifica a 27 punti, dieci in meno della Lazio attualmente ottava. I biancocelesti sono chiamati alla vittoria, dopo aver ritrovato finalmente i tre punti avendo battuto l'Atalanta per 1-0 nella scorsa giornata. Appuntamento alle ore 16 sui canali ufficiali del club e sul nostro sito Lalaziosiamonoi.it con la diretta scritta.