Lazio Primavera, sfida in casa col Torino: torna Gonzalez

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi la Lazio Primavera affronta il Torino alle ore 11 al Fersini. I baby biancocelesti come riporta il Corriere dello Sport, vogliono chiudere al meglio il tour de force con 7 partite in 22 giorni. I ragazzi di Sanderra, dopo l'eliminazione in Youth League, vogliono continuare a vincere in campionato per rimanere nei piani alti della classifica. I baby biancocelesti sono terzi con 18 punti ottenuti in 9 partite disputate, a -2 dal Milan secondo e -5 dall'Inter capolista. Un ottimo rendimento superiore alle aspettative in relazione alle tante partite disputate. Sanderra per la gara contro i granata recupera in attacco Gonzalez (fuoriquota classe 2003). In regia rientra Bordon, squalificato la settimana scorsa contro la Sampdoria.

