Lazio Under 14: tre vittorie in un giorno solo al "Trofeo Caroli Hotels"

Comincia col botto il "Trofeo Caroli Hotels" per la Lazio Under 14 di Simone Gonini. Le giovani aquile biancocelesti hanno battuto, nel giro di poche ore, Pordenone (1-0 con gol di Ceccarelli) Taras Taranto (2-0, Ferrari-Di Florio) e Los Aromos (3-0, Bigotti, Di Florio e Ferrari). Il torneo si suddivide in sei gironi da sei squadre ciascuno, e la Lazio è nel raggruppamento con Spal, Pordenone, Los Aramos (squadra argentina), Taras Taranto e Soccer Dream. Domani i biancocelesti chiuderanno il proprio girone affrontando Spal (prima a 9 con la Lazio, ndr) e Soccer Dream. Passeranno agli ottavi di finale le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. La competizione si chiude il 25 febbraio: l'auspicio è arrivare fino in fondo e alzare il secondo trofeo dopo il "Memorial Halima Haider" vinto a gennaio.

Torneo 'Caroli Hotels' | 1ª gara

PORDENONE-LAZIO 0-1

Marcatori: 10' Ceccarelli

PORDENONE: Salatin, Della Lora, Mariotto, Aggio, Reschiotto, Meneghetti (57' Pirrone), Doratiotto, Pizzignacco, Borda (57' Zanotel), Pagnucco, Spinaccè.

A disp.: Chivst, Pirrone, Zanella, Pittonet, Parolari, Chiccaro, Buoni, Citron.

All.: Motta

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Paparelli, Serra (59' Di Florio), Gelli, Marinaj.

A disp.: Caruso, Bordoni, Carbone, De Lorenzo, Bigotti, Visconti.

All.: Gonini

Torneo 'Caroli Hotels' | 2ª gara

LAZIO-TARAS TARANTO 2-0

Marcatori: 18’ Ferrari (L), 46’ Di Florio (L)

LAZIO: Caruso, Ferrari, Ercoli (44’ Bigotti), Silvestri, Barone (40’ Di Florio), Bordoni, Carbone, Di Lorenzo Serra, Gelli, Ceccarelli.

A disp.: Renzetti, Losi, Visconti, Marinaj, Paparelli.

All.: Gonini

TARAS TARANTO: Palmieri, Pavone (61’ Donatiello), Manfredi, Santoro, Rana, Di Gregorio, Morelli (61’ Caminiti), De Giorgio (51’ Dell’Acqua), Vapore, Spataro, Panico.

A disp.: Corrado, Battista, Torre.

All.: Brignolo

Torneo 'Caroli Hotels' | 3ª gara

LOS AROMOS-LAZIO 0-3

Marcatori: 39’ Bigotti (L), 44’ Di Florio (L), 53’ Ferrari (L)

LOS AROMOS: Lautaro (36’ Suarez), Joaquin, Filippo, Savini (54’ Olave), Guillen, Tobstoy, Veloso, Mancilla (53’ Laffevillade), Moya, Haros (48’ Felgueroso), Colsani.

A disp.: Vertua.

All.: Gargini

LAZIO: Caruso, Visconti, Ercoli, Paparelli, Barone, Losi, Bigotti, Marinaj, Carbone, Serra, Ceccarelli.

A disp.: Renzetti, De Lorenzo, Di Florio, Silvestri, Gelli, Bordoni, Ferrari.

All.: Gonini

