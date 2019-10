Lazio, weekend positivo: arriva solo la sconfitta della Primavera

Un weekend che poteva rivelarsi perfetto per il Settore Giovanile biancoceleste. Perde per la seconda volta di fila la Primavera di Menichini, contro l'Atalanta. Sabato portano a casa la vittoria sia l'Under 14 di Gonini, travolgendo l'avversario per 7 a 1, che l'Under 13 di Barnia, in trasferta contro il Boreale Don Orione. I ragazzi di Tommaso Rocchi, Under 15, hanno trovato il successo domenica contro la Sampdoria per 1 a 0. Risultato positivo anche per l'Under 16 di Alboni, sempre contro i blucerchiati, per 3 a 1. Ecco i risultati:

- UNDER 17, All.: Paolo Ruggeri

SOSTA

- UNDER 16, 7ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SAMPDORIA 3-1

Domenica 20 ottobre ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 7ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SAMPDORIA 1-0

Domenica 20 ottobre ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 3ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-PRO CALCIO TOR SAPIENZA 7-1

Sabato 19 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

- UNDER 13, 1ª giornata

BOREALE DONORIONE-LAZIO 1-5

Sabato 19 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’