PRIMAVERA - Bologna - Lazio, la prima del 2020: l'anteprima del match

Dopo la sosta natalizia torna finalmente il campionato Primavera 1. La Lazio di Leonardo Menichini affronta il Bologna al Campo Biavati 1. I biancocelesti hanno chiuso l'anno nel migliore dei modi con due vittorie, al contrario degli avversari, che vengono da quattro sconfitte consecutive in campionato, considerando anche il recupero di inizio dicembre contro l'Inter. Una frenata quella dei Felsinei che ha permesso alla Lazio di raggiungere quota 16 in classifica e presentarsi alla sfida con un punto di vantaggio.

BOLOGNA - I padroni di casa sono squadra ostica che però ha vissuto un'involuzione nelle ultime giornate di campionato. Dopo una partenza sprint infatti, sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno complicato la classifica dei felsinei. Il problema più grande è rappresentato dalla difesa: ben 32 reti subite in 13 giornate, una media di 2,5 gol incassati a partita. La Lazio ha dal canto suo il peggior attacco del campionato con 14 gol all'attivo (solo l'Empoli con 13 ha fatto peggio). Il giocatore da tenere d'occhio è sicuramente Juwara.



LAZIO - Menichini spera di poter riprendere la propria corsa nel 2020 da dove si era concluso. Per questo in campo manderà molto probabilmente gran parte della formazione vista in campo nelle ultime uscite, confermando il 4-3-3 come modulo di riferimento. L'unico cambio potrebbe essere rappresentato da Cerbara, in ballottaggio con Shehu per una maglia da titolare. Conferme per il resto dei compagni: a guidare l'attacco toccherà ancora a Nimmermeer.



Bologna - Lazio

Campionato Primavera 1, 14esima giornata

Domenica 12 gennaio 2020, Campo Biavati 1 di Bologna

Probabili formazioni



BOLOGNA (4-3-3) - Molla; Lunghi, Saputo, Khailoti, Agyemang; Ruffio Luci, Grieco, Di Dio; Juwara, Uhunamure, Baldursson. A disp. Ruggio, Bianchino, Carrettucci, Boriani, Bovo, Cossalter, Farinelli, Pagliuca, Stanzani. All. Emanuele Troise.



LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Cerbara, Nimmermeer, Raul Moro. A disp. Furlanetto, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Petricca, Kaziewicz, Czyz, Russo, Shehu, Zilli. All. Leonardo Menichini.