PRIMAVERA - Celtic - Lazio finisce 1-1: a Sana Fernandes risponde Carse

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primo punto conquistato dalla Lazio di Sanderra in Youth League, in una sfida giocata in modo ottimo dai biancocelesti. Primo tempo che si chiude sullo 0-1 dei capitolini con il gol di Sana Fernandes al 41', il primo della storia laziale nella "Champions League dei giovani". Tante le occasioni sprecate dalle giovani aquile che nel recupero del secondo tempo vedono assegnato un rigore al Celtic, trasformato poi da Carse. Il prossimo appuntamento è con il campionato: domenica 8 ottobre alle ore 13.00 sarà Lazio - Juventus al Fersini.

UEFA Youth League | II giornata, gruppo E

Mercoledì 4 ottobre 2023, ore 15:00

Lesser Hampden, Glasgow (SCO)

CELTIC (4-3-3): McLean; Bonetig (74' MacKenzie) , Robertson, Agbaire, Frame; Ure (74' Quinn), Carse, Kelly; Davidson, Vata (79' Mcardle), Cummings (63' Dobbie). A disp.: Meikle, Thomson, Bonnar. All.: Darren O'Dea

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon (63 Nazzaro), Napolitano (89' Petta); Yordanov (89' Bigotti), Sana Fernandes, Serra (79' Urbano). A disp.: Magro, Marini, Zazza. A disp.: Stefano Sanderra

Arbitro: Helgi Mikael Jónasson (ISL)

Assistenti: Egill Gudvardur Gudlaugsson (ISL) - Eysteinn Hrafnkelsson (ISL)

Quarto ufficiale: Peter Stuart (SCO)

Ammoniti: Kelly (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Triplice fischio. La partita finisce in pareggio.

90+1' - Fallo in area di Petta su Davidson. Calcio di rigore per il Celtic. Dal dischetto va Carse che pareggia infilando la sfera all'incrocio dei pali.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

90' - Giallo per Di Tommaso.

89' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Napolitano, dentro Petta. Dentro Bigotti al posto di Yordanov.

88' - Ultimi minuti di speranze per il Celtic di riagguantare il pari. Lazio che difende il vantaggio in ogni modo possibile.

82' - Cambio in casa biancoverde: fuori Vata e dentro Mcardle.

79' - Sanderra vuole spingere in attacco: fuori Serra, al suo posto Urbano.

74' - Nuove sostituzioni per il Celtic: fuori Bonetig e dentro MacKenzie, fuori Ure e dentro Quinn.

67' - Un giocatore del Celtic a terra. Forse un po' di crampi, staff medico in campo.

63' - Primo cambio per Sanderra: Bordon zoppica, lascia il posto a Nazzaro. Fuori Cummings nel Celtic, dentro Dobbie.

61' - Corner per il Celtic: ottima uscita di Renzetti che fa suo un pallone insidioso di un avversario.

55' - Sul pallone va Serra, rincorsa del Laziale, tiro a giro sul palo di McLean che mette in corner.

54' - Calcio di punizione in favore della Lazio: Bordon atterrato poco lontano dall'area di rigore del Celtic.

51' - Qualche problema all'adduttore per Bordon: staff medico in campo

49' - Occasione Celtic: Ure la spara alta sopra la traversa, finora la chance più ghiotta per i padroni di casa

46' - Si riparte con la Lazio in vantaggio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

44' - Cartellino giallo per Kelly.

41' - GOOOOOOOLLLL LAZIO!!!!! Sana Fernandes porta avanti i biancocelesti e sigla la prima rete internazionale della Primavera laziale. Ottimo assist di Milani, poi il numero 7 entra in area e col piattone destro la insacca in porta.

32' - Nuova occasione per i biancocelesti: recupero di Bordon che passa palla a Sana. Il laziale corre verso la linea di fondo, mette dentro un pallone alla ricerca di un compagno che però non c'è.

25' - O'Dea intuisce la difficoltà dei suoi e manda già a scaldare qualcuno.

17' - Ritmi molto alti in questo inizio di primo tempo. Sanderra sembra soddisfatto dell'approccio dei suoi ragazzi ma non smette di dare indicazioni da bordo campo.

11' - Celtic in evidente difficoltà in questi primi minuti. La Lazio è partita fortissimo.

10' - Altra chance divorata dalla Lazio, stavolta con Sana Fernandes. Robertson chiude e salva gli scozzesi.

7' - Occasione clamorosa per la Lazio! Serra a tu per tu con McLean fallisce il tiro. Il portiere la sfiora e la mette in angolo.

4' - Corner per la Lazio: va Sana Fernandes, biancocelesti che gestiscono, cross a cercare Napolitano, Ruggeri tenta ma non trova la porta. Prima occasione per i capitolini.

3' - Attenzione alla velocità di scorrimento della palla. A Glasgow la pioggia non sembra voler smettere di scendere.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Celtic - Lazio, gara valida per la seconda giornata di UEFA Youth League. Dopo la sconfitta per 0-2 a Formello contro l'Atletico Madrid, i ragazzi di Sanderra sono determinati a rimboccarsi le maniche nella piovigginosa trasferta di Glasgow. L'allenatore biancoceleste riparte quasi con gli stessi undici visti tra le mura casalinghe della scorsa giornata, una sola modifica in attacco: fuori Sulejmani, dentro Serra.