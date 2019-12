PRIMAVERA - Lazio, auguri a Leonardo Menichini: il tecnico compie 66 anni

Una carriera lunghissima, spartita tra campo e panchina. Mai, però, come tecnico di una squadra giovanile. La Lazio si è affidata all'esperienza di Leonardo Menichini per far tornare grande la Primavera, risalita in “Serie A” (Primavera 1, ndr) dopo il calvario della cadetteria vissuto nella passata stagione. Tra campionato e Coppa Italia il tecnico dei baby biancocelesti ha già collezionato 13 panchine, vissute tra alti e bassi. Ma tra le quali spicca la vittoria nel derby. Oggi Menichini compie 66 anni, a lui vanno gli auguri di tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it.