PRIMAVERA - Lazio, battuta in amichevole la Lodigiani per 2-1

Dopo la sconfitta contro il Civitacastellana, la Lazio Primavera si rifà subito battendo in amichevole la Lodigiani per 2-1. Il test va in scena nella mattinata al Centro sportivo Francesca Gianni, a fissare il risultato sono Cerbara e Shehu (subentrato nella seconda frazione di gioco). Menichini schiera i suoi ancora col 4-3-1-2. Sarà questo il modulo di riferimento per la prossima stagione sportiva. Di seguito l'undici iniziale.



LAZIO (4-3-1-2): Alia; De Angelis, Cipriano, Franco, Ndrecka; Czyz, Bianchi, Falbo; Cesaroni; Russo, Cerbara. All. Menichini



