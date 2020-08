PRIMAVERA - Lazio, Bertini non basta: la prima amichevole termina in sconfitta

Prima amichevole stagionale per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini che durante il ritiro di Sarnano, esce sconfitta nella gara contro l'asd Tolentino, squadra militante nel campionato di Serie D. La sfida è terminata 2-1, per i biancocelesti in rete Bertini con un gol su punizione. I ragazzi di Menichini non giocavano una partita ufficiale dal 17 febbraio, in occasione della sfida di campionato contro la Sampdoria terminata 1-1.