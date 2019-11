PRIMAVERA - Lazio, carica pre-derby: "Sosteneteci, non è una partita come le altre"

Non vive un momento facile la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Domani però al Fersini alle ore 11.00 andrà in scena il derby contro la Roma. Una sfida sentita e che potrebbe dare una sterzata alla stagione dei biancocelesti. Le giovani aquile son pronte e si son caricate sui social lanciando messaggi ai tifosi. A partire da capitan Armini, squalificato ma comunque vicino ai suoi compagni: "Non sarà mai una partita come le altre. Domani venite in tanti, abbiamo bisogno anche di voi". A lui hanno fatto eco anche tutti gli altri. Da De Angelis: "Forza Lazio carica", a Franco: "Non sarà mai una partita come le altre, domani più che mai avanti Lazio", passando per Ndrecka: "Chi ha la possibilità di venire domani, lo faccia. Abbiamo bisogno di voi per vincere la partita".



Un appello anche da parte di Tare, figlio del direttore sportivo biancoceleste: "Chi ha voglia di venirci a sostenere lo faccia, sarei molto contento, ci serve la carica di tutti". E poi ancora il nuovo acquisto Raul Moro, pronto all'esordio con la maglia della Lazio: "Andiamo ragazzi". Chiudono Falbo: "Forza Lazio Primavera", Zilli: "Non servono parole", e Moschini: "Domani più che mai".