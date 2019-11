PRIMAVERA - Lazio, che sfortuna Raul Moro: va KO dopo 15 minuti

Sfortuna nera per la Lazio Primavera. A soli 15 minuti dall'inizio della sfida contro la Roma al Fersini, Menichini è costretto ad effettuare il primo cambio per un infortunio occorso a Raul Moro. Lo spagnolo era all'esordio con la maglia biancoceleste, dopo esser riuscito ad ottenere in extremis il transfer per scendere in campo. Moro ha dato il via anche all'azione che ha portato al vantaggio di Shehu, con una discesa di 40 metri fino all'area di rigore. Proprio questa l'occasione che ha comportato il suo infortunio. Il calciatore si è accasciato a terra piangente, abbandonando il campo poco dopo grazie all'aiuto dello staff medico. Una vera sfortuna per la Lazio e Menichini.

