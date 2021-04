PRIMAVERA - Lazio, derby e Coppa Italia: i biancocelesti si aggrappano a Moro

Derby, lotta salvezza e la storica possibilità di conquistare la Coppa Italia Primavera. Il tutto nel giro di quattro giorni. Sarà una settimana cruciale quella che verrà per la Lazio Primavera guidata da Leonardo Menichini. In questa stagione si è vista una squadra a due facce: perfetta, cinica e spietata in Coppa Italia, molto meno in campionato. I prossimi due appuntamenti saranno quindi cruciali. Al "Tre Fontane" sabato alle 13 in punto, i biancocelesti affronteranno la Roma, una sfida tutt'altro che semplice. I giallorossi sono squadra attrezzata, in calo nel girone di ritorno, ma comunque secondi a sole due lunghezze dalla Sampdoria capolista. Servono punti pesanti, la Lazio è in piena zona play-out, a otto punti dalla salvezza certa e con soli due punti di vantaggio sul Torino, che occupa la penultima posizione che vale la retrocessione diretta. Poi non ci sarà tempo per riposare. Mercoledì 28 aprile contro la Fiorentina al Tardini di Parma l'occasione di alzare al cielo la Coppa Italia, nel ricordo di Daniel. In questo tour de force la Lazio si affiderà alle giocate e all'estro di Raul Moro, autore di 15 gol in 15 partite disputate. Questo è il suo momento di forma migliore da quando veste la maglia biancoceleste. I capitolini si aggrappano soprattutto a lui.