PRIMAVERA - Lazio - Inter, in attesa di buone notizie: l'anteprima del match

La Lazio Primavera ospita al Fersini di Formello l'Inter di Armando Madonna. Una gara che per i biancocelesti conta purtroppo poco. La quota salvezza è lontana, a tre giornate dal termine appare ormai improbabile il raggiungimento del quartultimo posto. Davanti ci sono il Torino a +5 e il Bologna a +7. La squadra di Menichini attende di conoscere l'esito della riforma del campionato Primavera 1, che sembra a un passo dall'essere approvata nelle prossime ore, dando di fatto un'ulteriore possibilità al club capitolino. In caso di passaggio della riforma, il Consiglio Federale potrebbe infatti optare per una retrocessione diretta dell'ultima classificata (l'Ascoli), con penultima e terzultima a giocarsi la salvezza ai playout (in questo caso considerando la classifica attuale a tre giornate dalla fine sarebbero Torino e Lazio a scontrarsi ai playout). Solo da qui passano le speranze di salvezza della Lazio.

28° turno del campionato Primavera 1 TIM

Mercoledì 9 giugno ore 15.00, stadio Mirko Fersini di Formello

Lazio - Inter

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Floriani Mussolini, Pica, Franco, Novella; A. Marino, Bertini, Czyz; Castigliani, Tare, Moro. A disp.: Peruzzi, T. Marino, Nasri, Cesaroni, Shehu, Cerbara, Ferrante, Campagna. All.: Menichini.

INTER (3-5-2) - Stankovic; Youte, L. Moretti, Sottini; Zanotti, Boscolo Chio, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Satriano. A disp.: Botis, Magri, A. Moretti, Dimarco, Tonoli, Mirarchi, Persyn, Lindkvist, Goffi, Akhalaia, Bonfanti. All.: Armando Madonna.

Arbitro: Marco D'Ascanio della sezione di Ancona

Assistenti: Emiliano Micalizzi e Giuseppe Trischitta