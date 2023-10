PRIMAVERA - Lazio - Juventus termina a reti inviolate: è 0-0 al Fersini

Fonte: Lavinia Saccardo

Al campo Mirko Fersini di Formello la Lazio Primavera ottiene un solo punto contro una Juventus non brillantissima. Poche le occasioni per entrambe le squadre, con la formazione di Sanderra che si rende complessivamente più pericolosa rispetto a quella avversaria. Nella prossima giornata i biancocelesti voleranno a Firenze in casa della Fiorentina.

Primavera 1 TIM - 6ª giornata

Domenica 8 ottobre 2023, ore 13:00

Campo Mirko Fersini - Centro Sportivo di Formello (RM)

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso (87' Cappelli), Bordon (77' Nazzaro), Napolitano; Sana Fernandes (87' Serra), Gonzalez, Yordanov (64' D'Agostini). A disp.: Renzetti, Petta, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Marini, Farcomeni. All.: Stefano Sanderra.

JUVENTUS – Vinarcik, Martinez, Vacca (65' Scienza), Ripani (55' Owusu), Anghele, Turco (46' Savio), Pagnucco (80' Firman), Florea, Bassino, Gil, Pugno (65' Biggi). A disp.: Zelezny, Boufandar, Domanico, Giorgi, Ngana, Crapisto. All.: Paolo Montero.

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. di Siena)

Assistenti: Vincenzo Pedone - Rodolfo Spataro

Ammoniti: Bordon, Di Tommaso (L) Turco, Pungo, Ripani (J)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+8' - Triplice fischio. A Formello termina senza reti.

90+2' - Miracolo di Vinarcik costretto ad immolarsi sul tiro di Gonzalez. Poco dopo anche Dutu spreca un'occasione a tu per tu col portiere avversario.

90' - Sei minuti di recupero.

90' - Angolo per i bianconeri: Scienza dalla bandierina, occasione per Owusu a pochi passi dalla porta.

88' - Corner per la Lazio: Gonzalez dalla bandierina sul secondo palo, Ruggeri tenta il colpo di testa ma non impatta.

87' - Cambia ancora Sanderra: fuori Sana Fernandes, al suo posto Serra. Esce anche Di Tommaso, al suo posto Cappelli.

80' - Crampi per Pagnucco. Sostituito da Firman.

77' - Pronto il cambio nella Lazio: Nazzaro prende il posto di Bordon che iniziava ad avvertire qualche crampo.

72' - Altro cooling break.

70' - Giallo per Di Tommaso.

68' - Occasione per D'Agostini appena entrato: il laziale sfrutta un rimpallo e calcia troppo centrale e troppo debole. Vinarcik blocca.

65' - Ancora cambi per Montero: fuori Pugno e dentro Biggi. Esce anche Vacca che lascia spazio a Scienza.

64' - Fallo su Anghele commesso da Dutu: punizione da posizione interessante. Vacca va col destro, tiro che termina alto sopra la traversa

64' - Cambio nella Lazio: entra D'Agostini e prende il posto di Yordanov.

58' - Occasione per la Lazio! Sana Fernandes mette in area un pallone interessante che passa orizzontalmente davanti alla porta. Dall'altra parte Sana Fernandes si butta cercando il colpo di testa ma non arriva.

55' - Nuovo cambio per i bianconeri: fuori Ripani, dentro Owusu.

50' - Conclusione interessante di Yordanov, Vinarcik costretto a buttarsi senza però riuscire a bloccare la sfera. Pallone allontanato.

46' - Si rientra con un cambio nella Juventus: Savio al posto di Turco.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Termina il primo tempo.

45+1' - Calcio di punizione per la Juventus: alla battuta va Ripani, tiro rasoterra sporcato dalla barriera. Magro fa suo il pallone.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

45' - Richiamo per Bedini che atterra Anghele.

43' - Bel tiro di Vacca dalla distanza a cercare l'incrocio dei pali. Pallone che sfiora il palo.

42' - Tocco con un braccio di Martinez: altra punizione per la Lazio da posizione interessante, tiro troppo centrale, nessun problema per Vinarcik.

40' - Giallo per Ripani che atterra Di Tommaso. Punizione per i biancocelesti.

33' - Giallo per Pugno che atterra Ruggeri. Il bianconero chiede subito scusa.

33' - Altra occasione per Napolitano che stavolta calcia bene dal limite dell'area: tiro a giro insidioso, Vinarcik si butta e riesce nella respinta.

29' - Ammonito Turco per fallo su Sana Fernandes.

29' - Nuovo corner per la Juve: ancora una volta il cross è sul secondo palo, sfera che si perde sul fondo.

25' - Cooling break per le due squadre.

24' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Qualche occasione in più per i biancocelesti.

17' - Gonzalez atterrato da Ripani, è calcio di punizione per i biancocelesti. Alla battuta va lo stesso Gonzalez: conclusione col sinistro potente, Vinarcik fa sua la sfera.

16' - Giallo per Bordon.

12' - Primo corner per i bianconeri: pallone troppo lungo che sfreccia su tutta l'area e si perde sul fondo.

6' - Occasionissima per la Lazio: Napolitano a tu per tu con Vinarcik, difesa bianconera colta di sorpresa. Il laziale con la punta del piede non trova la porta.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre. Ritmi non altissimi.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Juventus, gara valida per la 6a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, reduci dall' 1-1 contro il Celtic in Youth League sono oggi chiamati ad affrontare una sfida di altissimo livello. I bianconeri infatti non hanno iniziato al meglio la stagione con due vittorie e tre sconfitte e sono attualmente undicesimi il classifica a 6 punti. Bottino migliore invece per la squadra di Sanderra, quarta a dieci punti, caduta solo nel match d'esordio contro l'Atalanta.