PRIMAVERA - Lazio, primo allenamento per Distefano: la situazione

Un colpo a sorpresa per rinforzare l'attacco della Lazio Primavera di Menichini, il peggiore del campionato in corso con solamente 14 reti segnate. Il club capitolino sta definendo l'affare Distefano, classe 2000 di proprietà del Catania. L'operazione sarà perfezionata nei prossimi giorni, intanto, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il calciatore già ieri si è allenato insieme ai suoi futuri nuovi compagni. La firma non è ancora arrivata ma dovrebbe trattarsi solo di una formalità. Ancora poche ore di attesa e poi Distefano diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Mancino, dotato di buon fisico, ha già convinto alcuni addetti ai lavori. Può giocare sia come esterno che come centravanti.

