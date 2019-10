PRIMAVERA - Lazio, stangata per Armini: il rosso col Cagliari costa caro

Brutte notizie per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Per le prossime tre sfide di campionato i biancocelesti dovranno fare a meno di Nicolò Armini. Il capitano della Lazio era stato espulso a Cagliari per aver colpito in volto un avversario in un contrasto di gioco. Un gesto che il Giudice Sportivo non ha perdonato. Ecco quanto si legge: "Tre giornate di squalifica a Nicolò Armini per avere al 76esimo minuto, con il pallone non a distanza di giuoco, spinto un avversario mettendogli le mani sul volto facendolo cadere a terra".