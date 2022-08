FORMELLO - Lazio, Pedro non c'è: il punto verso la Sampdoria

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro assente dalla seduta e con ogni probabilità anche dalla trasferta di Genova. Lo spagnolo, protagonista nel finale di match con l’Inter, ha riportato ieri un problema alla caviglia sinistra e dovrebbe rimanere fuori nel turno infrasettimanale con la Sampdoria. Sarri storce il naso e va avanti quindi con il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Le rotazioni di formazione, visto il momento positivo della squadra, potrebbero anche essere limitate. Un cambio comunque potrebbe esserci a centrocampo: Luis Alberto stavolta punta con decisione a chiudere la mediana con Milinkovic e Cataldi, di nuovo favorito su Marcos Antonio. Domani mattina l’ultima rifinitura a Formello per definire le scelte. Occhio alla difesa, ha convinto nelle prime tre partite stagionali. Gila e Casale scalpitano, anche Hysaj spera in una chance, ma Lazzari ha svolto tutte le sedute in gruppo dopo i problemi di stomaco accusati il giorno stesso di Lazio-Inter, poi disputata per 71 minuti. Sarri valuta i pro e i contro, da una parte l’idea di far rifiatare almeno un titolare del reparto arretrato, dall’altra la voglia di proseguire con la linea che tanto ha fatto bene anche venerdì sera.

